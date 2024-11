Doping, sospeso giocatore Ortigia: positivo al clostebol

Controlli

Si tratta del georgiano Andria Bitadze

Caso doping nella serie A1 di pallanuoto: si tratta di Andria Bitadze, giocatore georgiano dell’Ortigia Siracusa, risultato positivo al clostebol. Bitadze è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping “per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: Clostebol metabolita). Il controllo è stato disposto da NADO Italia.

Il Clostebol – la sostanza alla quale anche Jannik Sinner è risultato positivo lo scorso aprile, prima scagionato per «assunzione inconsapevole» dall’Itia e poi sotto esame della Wada che ha fatto ricorso – è uno steroide anabolizzante sintetico derivato dall’ormone maschile testosterone. Tuttavia è anche una sostanza comunemente anche utilizzata in oftalmologia e soprattutto in dermatologia, per il trattamento delle ferite in modo rapido, ed è quindi possibile che un atleta ne venga a contatto in modo non intenzionale.Per questa sostanza, come per molte altre utilizzate nel doping, i metaboliti sono la spia del fatto che è stata usata e vengono rilevati anche quando nell’organismo non c’è più traccia della sostanza originaria. Chiamato anche Clototestosterone, il Clostebol è in grado di aumentare le prestazioni fisiche e da almeno 30 anni è al centro di numerosi casi di doping.

