Doppietta di De Bruyne, il Napoli batte il Girona 3-2

agenzia

Anche Di Lorenzo in gol per gli azzurri

NAPOLI, 09 AGO – Il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in una partita amichevole giocata allo stadio Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove la squadra di Antonio Conte è in ritiro. I gol per gli azzurri sono stati segnati nel primo tempo da Di Lorenzo, al 4′, e da De Bruyne, al 16′ e al 23′. Per il Girona in gol due volte Stuani, al 33′ e al 42′ della prima frazione di gioco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA