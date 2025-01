Doppietta di Nunez nel recupero, il Liverpool torna a vincere

agenzia

In Premier Kluivert trascina il Bournemouth con una tripletta

LONDRA, 18 GEN – Due reti di Darwin Nunez nei minuti di recupero danno al Liverpool il successo per 2-0 sul campo del Brentford e segna il ritorno dei Reds alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Elogi per l’uruguayano, a fine partita, dal tecnico Arne Slot, che spesso gli preferisce Luis Diaz, Diogo Jota e Gakpo. “Quando lo metto dentro Darwin ha sempre un grande impatto – le parole di Slot -. Ci apporta sempre energia e voglia di fare”. C’è stato (poco) spazio anche per Federico Chiesa, che è entrato all’87’ e ha partecipato agli ‘assalti finali’ dei Reds, che ora sono sempre primi in classifica, con 50 punti in 21 partite. Tre partite, tre risultati uguali: vincono 2-0 in trasferta anche Fulham e Crystal Palace, che battono rispettivamente Leicester e West Ham. In Newcastle-Bournemouth il principale protagonista della vittoria per 4-1 degli ospiti è l’ex oggetto misterioso della Roma Justin Kluivert, che segna una tripletta e porta a casa il pallone del match.

