Doppietta di Rodrygo, il Real Madrid vince

MADRID, 31 MAR – Una doppietta del brasiliano Rodrygo regala al Real Madrid il successo per 2-0 contro l’Athletic Bilbao, nella sfida del Bernabeu giocata davanti a 75mila spettatori. Curioso il fatto che i pluricampioni d’Europa, che giocavano in casa, siano scesi in campo anziché in completo bianco con una divisa violacea frutto dell’accordo del loro sponsor tecnico con lo stilista giapponese Yohji Yamamoto, mentre la tenuta tutta bianca (ma con bordi rossi) è stata utilizzata dagli ospiti. Decisiva per il Real, oltre alla prestazione di Rodrygo, la parata effettuata da Lunin su Inaki Williams quando il punteggio era ancora sull’1-0. Con il successo di questa sera la squadra di Carlo Ancelotti si conferma leader della classifica della Liga, con 75 punti e +8 sul Barcellona. Terzo è il Girona, che oggi ha battuto 3-2 il Betis e ora è a quota 65.

