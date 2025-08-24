Doppio Mbappé e Vinicius, il Real vince a Oviedo

agenzia

Brasiliano polemico dopo assist, fa il gesto di 'state zitti'

ROMA, 24 AGO – Due reti di Mbappé e il gol numero n. 106 in maglia ‘merengue’ di Vinicius (entrato al 18′ st al posto del connazionale Rodrygo) regalano al Real Madrid il successo sul campo dell’Oviedo, mai stato davvero in partita contro la squadra di Xabi Alonso, che dopo due giornate viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica, insieme a Barcellona e Villarreal. Tra i migliori in campo, finché non è stato sostituito da Brahim Diaz, il giovane argentino Mastantuono, che Alonso ha schierato dall’inizio. Gesto polemico di Vinicius, come a voler zittire qualcuno, dopo aver servito a Mbappé l’assist per lo 0-2, con il francese che poi va a tappargli la bocca.

