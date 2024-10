Dovbyk: “Darò tutto per portare la Roma in Champions”

agenzia

"C'è pressione in club così, ma io sono pronto"

ROMA, 26 OTT – “Le ambizioni della Roma in questa stagione? Prima di tutto, i tifosi vogliono che la Roma giochi in Champions il prossimo anno. Farò di tutto per raggiungere questo obiettivo e giocare in Champions il prossimo anno”. Lo ha detto Artem Dovbyk, il nuovo centravanti della Roma, in un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. “So che sono il primo ucraino a giocare per la Roma, c’è sempre pressione in club così – ha aggiunto – . Ma sono pienamente preparato per questo, la cosa principale è che la squadra crede in me, l’allenatore e tutti mi supportano. Ho ricevuto un benvenuto caldo, il calcio senza pressione non è calcio, devi sempre motivarti. Questa è adrenalina, giocherò molto meglio sotto pressione”. Parlando della nuova esperienza nel calcio italiano ha concluso: “Per me è una nuova sfida, ma credo che se lavori duramente tutto arriva poi in campo. Non mi prefisso un numero di gol da raggiungere, non mi piace fare queste cose”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA