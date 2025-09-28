Dovbyk-Soulé e la Roma vola, battuto 2-0 il Verona

agenzia

La squadra di Gasperini sale a 12 punti per la momentanea vetta

ROMA, 28 SET – La Roma batte 2-0 il Verona all’Olimpico e chiude la settimana perfetta. Successo nel derby, poi in Europa a Nizza e ora contro l’Hellas, trovando anche i tanto attesi gol degli attaccanti. Prima Dovbyk all’8′ del primo tempi e poi Soulé (34′ st), infatti, superando un Verona che per larghi tratti della gara fa la partita. La porta giallorossa per la quarta volta in stagione resta imbattuta, grazie anche alla revisione al Var che allo scadere annulla il 2-1 di Orban per fallo di mano. La Roma sale a quota 12 punti agganciando momentaneamente la vetta.

