agenzia

Manganiello per Inter-Verona, all'Olimpico dirige Chiffi

ROMA, 02 MAG – E’ Doveri l’arbitro designato per Bologna-Juventus di domenica prossima, mentre per Inter-Verona di domani sera è stato scelto Manganiello. Il match della capolista Napoli, contro il Lecce, sarà diretto da Massa, all’Olimpico per Roma-Fiorentina ci sarà Chiffi. Empoli-Lazio a Colombo, Parma-Como a Di Bello.

