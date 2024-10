Ds Ghisolfi in contatto con i Friedkin salta gala Pallone d’Oro

agenzia

Francese resta a Roma per avere filo diretto con proprietà

ROMA, 28 OTT – Sono ore frenetiche in casa Roma. La sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina fa traballare la panchina di Ivan Juric e in attesa che i Friedkin prendano un indirizzo, il diesse, Florent Ghisolfi, annulla il volo per Parigi che lo avrebbe portato a presenziare alla cerimonia del Pallone d’Oro. Il manager, l’unico a Trigoria in questo momento, é rimasto così nella capitale per mantenere un filo diretto con i Friedkin che in questo momento si trovano a New York.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA