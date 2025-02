Dubai, partenza non semplice per Berrettini e Sonego

agenzia

Matteo affronta Monfils, Lorenzo contro il tabù Tsitsipas

ROMA, 23 FEB – E’ stato sorteggiato il tabellone principale dell’Atp 500 di Dubai, al via domani sul cemento. Matteo Berrettini – numero 35 del mondo, ma sicuro di tornare in Top 30 da lunedì grazie al quarto di finale a Doha – affronta il francese Gael Monfils (n.38), che ha battuto in tutti i tre precedenti confronti diretti. Lorenzo Sonego (n.36) inizierà invece contro Stefanos Tsitsipas (n.11), con l’obiettivo di centrare la prima vittoria al quarto confronto diretto. Nei tre precedenti, infatti, ha vinto solo un set contro il greco. E’ uscito nelle qualificazioni Luca Nardi. Il marchigiano (n.85) ha ceduto per 7-6(5) 6-4, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, all’ungherese Marton Fucsovics, 33enne numero 84 del mondo.

