Duello Vingegaard-Roglic al Tour dell’Algarve

agenzia

Evenepoel ancora assente dopo l'incidente di dicembre

ROMA, 18 FEB – Jonas Vingegaard e Primoz Roglic si confronteranno nel loro primo stagionale al Tour dell’Algarve, da mercoledì a domenica, nel sud del Portogallo. Mentre il campione del mondo Tadej Pogacar ha scelto il Tour degli Emirati Arabi Uniti per rompere il ghiaccio con il 2025, il suo rivale danese ha deciso di restare in Europa. Per succedere al belga Remco Evenepoel, vincitore lo scorso anno, ma assente questa volta a causa dell’incidente in allenamento di dicembre, il leader del team Visma-Lease a Bike dovrà impegnarsi contro una concorrenza molto agguerrita. Oltre allo sloveno Roglic, Vingegaard dovrà vedersela con Julian Alaphilippe, già a suo agio con la maglia Tudor, come dimostra l’ottavo posto ottenuto domenica alla Figueira Champion Classics. Tra gli altri protagonisti, anche il belga Wout Van Aert, il gallese Geraint Thomas, che sta iniziando la sua ultima stagione, il britannico Tao Geoghegan Hart e il portoghese Joao Almeida sperano di sorprendere Vingegaard.

