Dumfries manda ko l’Atalanta, Inter in finale di Supercoppa

agenzia

A Riad la doppietta dell'olandese decide la semifinale

MILANO, 02 GEN – L’Inter vola in finale di Supercoppa italiana nel segno di Dumfries, la cui doppietta nella ripresa manda ko l’Atalanta nella prima semifinale giocata a Riad. In Arabia Saudita (dove non va in scena il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi, dopo i fischi dell’anno scorso nel momento di ricordo per Beckenbauer e Riva) l’olandese si traveste da bomber. In finale i nerazzurri affronteranno la vincente della seconda semifinale tra Milna e Juventus.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA