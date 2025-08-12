atletica leggera
Duplantis sale in cielo: con 6.29 batte il record del mondo del salto con l’asta per la tredicesima volta
L'impresa del campione svedese al meeting di Budapest
Armand Duplantis, due volte campione olimpico, ha migliorato di un altro centimetro il record mondiale nel salto con l’asta che già gli apparteneva, portandolo a 6,29 metri, durante il meeting di atletica a Budapest. Lo svedese, 25 anni, ha battuto il record mondiale per la 13/a volta, la terza nel 2025, dopo Clermont-Ferrand (6,27 metri) a febbraio e Stoccolma (6,28 metri) a giugno. Questa sera ha superato l’asticella a 6,29 metri al secondo tentativo.
