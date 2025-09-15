atletica leggera
Duplantis sale in cielo: nuovo record del mondo a 6 metri e 30 nel salto con l’asta ai mondiali di Tokyo
Il supercampione svedese va oltre i limiti impensabili fino a qualche anno fa
Armand Duplantis si conferma re del salto con l’asta ai mondiali di atletica di Tokyo, migliorando ancora una volta il record del mondo. Il 25enne svedese ha superato quota 6,30 metri al terzo tentativo, alzando il proprio limite per la quattordicesima volta dal 2020, anno in cui aveva spodestato il francese Renaud Lavillenie con un salto da 6,17 metri.
L’atleta, già campione olimpico a Tokyo 2021 nello stesso stadio, ha ripetuto la strategia adottata ai Giochi di Parigi 2024, dove aveva trovato il successo al terzo tentativo con 6,25 metri. Oggi Duplantis ha atteso paziente prima di valicare i 6,30, concludendo la prova abbracciando i suoi rivali: il greco Emmanouil Karalis, argento con 6,00 metri, e l’australiano Kurtis Marschall, bronzo a 5,95 metri.
«Sognavo di battere il record del mondo proprio a Tokyo» aveva confidato Duplantis dopo la storica vittoria olimpica, sogno oggi realizzato con un’impresa che scrive ancora una volta la storia dell’atletica mondiale.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA