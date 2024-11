Dybala ‘dispiace per Firenze, si può perdere ma dando tutto’

agenzia

Baldanzi 'siamo uniti, serviva vincere per umore e classifica'

ROMA, 31 OTT – “Per noi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana difficile e capiamo i tifosi, ma contava vincere e dare qualcosa in più, perché penso che alla fine si possa perdere, ma bisogna dare sempre tutto. Sono dispiaciuto per Firenze”. Lo ha detto Paulo Dybala a DAZN dopo aver segnato il gol vittoria nella sfida con il Torino. “Il gol? Non sapevo dove fossi – racconta – Sapevo che la porta era vuota, ho immaginato fosse lì e per fortuna è andata bene”. A chi gli sottolinea che con la rete di oggi è diventato il terzo miglior marcatore argentino della Serie A eguagliando Higuain risponde: “E’ un traguardo bellissimo, spero di poter continuare a segnare per me, per la Roma e per i tifosi”. Al fianco di Dybala anche Baldanzi. “Non conta il singolo, siamo tutti uniti. Dovevamo farci perdonare, ci servivano i tre punti per la classifica e per il nostro umore”, ha detto il 35 giallorosso.

