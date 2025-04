Dybala, Friedkin sceglierà miglior tecnico per la Roma

agenzia

'Infortunio? Voglio essere al meglio in vista del ritiro'

ROMA, 16 APR – “La società, il mister e il direttore sportivo decideranno il migliore allenatore per la Roma. Tutti aspettiamo di vedere la Roma in Champions, è ciò che merita. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo per raggiungere questo traguardo”. Cosi Paulo Dybala in un’intervista a SportMediaset. Parlando del suo infortunio invece ha aggiunto: “Per me è brutto stare fuori senza poter fare niente. Io voglio sempre stare insieme ai compagni, essere disponibile per il mister e dare il mio contributo. So che starò fuori per un po’, ma sto lavorando per recuperare il prima possibile. Il tempo è dalla mia parte e lo sto utilizzando per recuperare al meglio in vista del ritiro”. E poi sulla vicinanza della proprietà: “Dopo ciò che mi è successo, i Friedkin sono stati i primi a essermi stati vicini e mi hanno aiutato a trovare la soluzione migliore per recuperare ed evitare una ricaduta. Io cerco di stare il più vicino possibile alla squadra e aiutare i miei compagni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA