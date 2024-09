Dybala, no all’Arabia anche per tornare in Nazionale

agenzia

'Maglia dieci dell'Argentina? Scelta dall'alto, darò il massimo'

ROMA, 06 SET – “Uno dei motivi per i quali ho rifiutato l’Arabia è sicuramente quello di voler tornare in Nazionale”. Così Paulo Dybala a TyC Sports dopo la gara con il Cile vinta 3 a 0 dall’Albiceleste. “Mi sento bene e voglio continuare a lottare e vincere con l’Argentina e con la Roma – ha aggiunto . So che qua c’è molta competizione e non è facile, quando gioco do il 100%”. Parlando della maglia numero dieci vestita con l’Argentina ha poi risposto: “La decisione è stata presa dall’alto, non è stata né mia né de miei compagni. La 10 è solo ed esclusivamente di Leo e ora che la devo indossare devo impegnarmi al massimo”.

