Dybala torna a Roma ‘non so quando rientrerò’

agenzia

Da domani la riabilitazione a Trigoria

ROMA, 26 MAR – “Sto bene. Ma non so quando tornerò, i dottori mi hanno detto che posso camminare senza stampelle”. Così Paulo Dybala dopo esser atterrato a Ciampino di rientro da Londra dove si è operato al tendine sinistro lesionato. “Ho sentito Ranieri – ha aggiunto -. Se sarò sabato a Lecce con la squadra? Non lo so, devo parlare con i dottori. Per le altre partite penso di sì”. Da domani l’argentino sarà di nuovo a Trigoria per la riabilitazione. Il suo recupero è previsto tra luglio e agosto.

