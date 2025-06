Dzeko é arrivato a Firenze, “contento di essere tornato”

agenzia

Domani a Roma le visite mediche, poi il bosniaco firma

“Sono molto felice di essere tornato”. Così Edin Dzeko appena arrivato in Italia per sottoporsi, domani mattina a Roma a Villa Stuart, alle visite mediche. Dopodiché raggiungerà Firenze dove, nel pomeriggio, firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina per una stagione a 1,8 milioni di euro con opzione di rinnovo automatico per quella successiva al raggiungimento di un preciso numero di presenze e gol. Quella viola sarà la terza squadra italiana per l’attaccante bosniaco, 39 anni, dopo Roma e Inter.

