Dzeko, ho scelto la Fiorentina per aiutarla a crescere

L'attaccante: "Volevo tornare in un grande club e in Italia"

FIRENZE, 17 LUG – “Quando il mio agente mi ha parlato della Fiorentina, ho voluto firmare subito. Non avevo altre idee per la testa. Volevo tornare in un grande club e in Italia. Tutti mi parlano bene di questa città, ci sarà tempo di scoprirla assieme a mia moglie. Cosa mi aspetto dalla stagione? Mi aspetto innanzitutto qualcosa da me stesso. Mi devo mettere al servizio dei più giovani e darò il mio massimo per aiutare la Fiorentina a crescere, che è ciò che sta facendo negli ultimi anni”. Così Edin Dzeko, presentato oggi al Viola Park, ha spiegato perché ha scelto la Fiorentina per tornare a giocare in Italia dopo la parentesi in Turchia.

