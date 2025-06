E’ divorzio tra il Cagliari e Nicola, manca solo l’ufficialità

agenzia

Giulini ora punta su Juric o Vanoli, ma anche c'è Pisacane

CAGLIARI, 04 GIU – Manca solo l’ufficialità ma ormai il percorso è tracciato: Davide Nicola non sarà l’allenatore del Cagliari nella stagione 2025/26. Ieri sera c’era stato a Milano un lungo confronto tra il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Nereo Bonato da una parte e il tecnico torinese dall’altra. Posizioni lontanissime, questo era emerso al termine dell’incontro. Ma era in programma una nuova riunione oggi pomeriggio per provare a trovare una soluzione o magari rompere definitivamente. E invece la situazione è precipitata questa mattina con i vertici della società che avrebbero manifestato al tecnico l’intenzione di non proseguire. Salvo clamorosi colpi di scena e ripensamenti, dunque, i giochi sono fatti. Si tratta ora di definire la questione contratto (Nicola aveva firmato sino al 2026) e poi ufficializzare la decisione. A questo punto il Cagliari è alla ricerca di un nuovo allenatore: in pole Juric e Vanoli (ancora legato al Torino). Ma non si esclude la soluzione interna con la promozione di Pisacane dalla Primavera alla prima squadra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA