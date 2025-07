E’ fatta per Camarda al Lecce, lunedì le visite mediche

agenzia

Il giovane attaccante in prestito dal Milan per una stagione

LECCE, 05 LUG – Tutto fatto: Francesco Camarda può ritenersi un giocatore del Lecce. Il giovane attaccante, di proprietà del Milan, classe 2008, lunedì raggiungerà il Salento per sottoporsi alle visite mediche di rito. Quindi sottoscriverà il contratto che lo legherà al club giallorosso. Camarda vestirà la maglia giallorossa per una stagione, con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto in favore del Milan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA