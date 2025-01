E. League: 3-1 alla Real Sociedad, Lazio agli ottavi

agenzia

I gol di Gila, Zaccagni e Castellanos stendono la squadra basca

ROMA, 23 GEN – All’Olimpico arriva una vittoria netta, 3-1, per la Lazio contro la Real Sociedad, ed è un risultato che assicura alla squadra di Marco Barobi il passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League. Il match della settimana prossima l’Olimpico e passa agli ottavi di finale con un turno di anticipo. La sfida della prossima settimana sul campo del Braga servirà soltanto a determinare se i biancocelesti saranno primi (basterà un pareggio) o secondi nella fase ‘a campionato’. Le reti della partita di oggi sono state segnate tutte nel primo tempo da Mario Gila, Zaccagni e Castellanos. Di Barrentxea al 37′ st il gol dei baschi, rimasti in dieci dal 30′ pt per l’espulsione di Munoz (doppio ‘giallo’).

