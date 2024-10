E.League: Baldanzi ‘capiamo tifosi, vogliamo riportarli con noi’

agenzia

'Mi sento bene, con la Dinamo ci servono i primi 3 punti'

ROMA, 23 OTT – “Dentro lo spogliatoio pensiamo solo alle partite, la Curva la capiamo. Non è un momento perfetto e dobbiamo cercare di riportarli dalla nostra parte”. Lo ha detto Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma, alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev in Europa League. Parlando del suo ambientamento ha poi aggiunto: “Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente, sono riuscito a fare tutta la preparazione. La Dinamo è una squadra forte, intensa. Ci teniamo a fare bene e a fare i primi tre punti in Europa che ne abbiamo bisogno”. Parole di conforto poi per il suo compagno di squadra Soulé: “Se passi da una squadra di più bassa classifica alla Roma serve un periodo di adattamento. Matias però ha qualità ed è fortissimo, si sta inserendo e può fare benissimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA