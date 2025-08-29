E.League: Bologna con Aston Villa e Maccabi Tel Aviv

agenzia

Sorteggio Uefa, Italiano pesca anche Salisburgo e Celtic

ROMA, 29 AGO – Saranno Aston Villa e Salisburgo le due teste di serie che affronteranno il Bologna, nella fase a girone unico dell’Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Montecarlo. La squadra di Italiano affronterà gli inglesi in trasferta e gli austriaci in casa. Nel suo girone anche il Maccabi Tel Aviv e il Celtic Glasgow, il Friburgo, la Steaua Bucarest, il Celta Vigo e il Brann di Bergen

