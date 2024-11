E.League: cori razzisti al laziale Tchaouna,Uefa sanziona Twente

agenzia

Chiusa una parte dello stadio e 83mila euro di multa

ROMA, 01 NOV – Costano caro al Twente gli insulti razzisti che una parte del pubblico del club olandese aveva rivolto nei confronti del laziale Loum Tchaouna in occasione della sfida di Europa League fra le due squadre. Infatti l’Uefa ha stabilito che in occasione della prossima partita casalinga del Twente in Europa League, contro i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, una parte dello stadio De Grolsch Veste debba rimanere chiusa. Inoltre alla società di Enschede è stata comminata una sanzione economica di 83mila euro.

