E.League: Farioli ‘Lazio straordinaria, peccato assenza tifosi’

agenzia

Tecnico Ajax: "Gara difficile, con Baroni tante cose in comune"

ROMA, 11 DIC – “La Lazio è sempre stata una squadra importante. Ha vinto la Serie A, ha sempre avuto grandissimi giocatori. Fanno cose bellissime in Europa, credo che ora stiano ripetendo le gesta dei giorni migliori, sta facendo un percorso in campionato straordinario, così come in Europa e in Coppa Italia. Entusiasma per come riempie le due aree, attaccando con tanti giocatori e con grande ferocia, ma difendendosi poi con grandissimo spirito. Mischiando il tutto fa sì che sia quella di domani una gara difficile e complicata”. Sono queste le parole di Francesco Farioli, tecnico dell’Ajax, alla vigilia della sfida alla Lazio. Poi, sulle similitudini con Baroni, allenatore biancoceleste, ammette che “siamo due toscani, ci accomunano tante cose. Oggi siamo a giocarci una bella partita, mi fa piacere affrontare un allenatore che negli ultimi anni ha fatto così bene”, mentre sulle possibilità di vittoria e di passaggio del turno sottolinea come la “Lazio è tre punti avanti a noi. Ma avremo le stesse possibilità. Rispettiamo cosa stanno facendo ma crediamo in noi stessi”. Infine un pensiero sul divieto di trasferta per i supporter biancocelesti: “Mi dispiace che i tifosi della Lazio non ci siano. Io e il club volevamo fossero presenti, ma alcune scelte vanno oltre il nostro controllo”.

