E. League: forfait Dovbyk, al suo posto in attacco Shomurodov

Hummels in panchina, torna Dybala con El Shaarawy e Pellegrini

ROMA, 20 FEB – Sarà Eldor Shomurodov al posto di Artem Dovbyk, infortunato dell’ultim’ora, a guidare l’attacco della Roma nel ritorno del playoff di Europa League questa sera all’Olimpico contro i portoghesi del porto. In difesa Ranieri ripropone Celik con Mancini e N’Dicka lasciando in panchina Hummels. In avanti torna Dybala e c’è posto per Pellegrini. Centrocampo a quattro con Angeliño, Paredes, Koné ed El Shaarawy.

