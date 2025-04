E.League: Knutsen avvisa il Bodo, Lazio sarà diversa dall’andata

agenzia

I norvegesi arrivano all'Olimpico per difendere il 2-0

ROMA, 16 APR – Il primo round è stato vinto per 2-0. Ma adesso, per il Bodo/Glimt, c’è da completare l’opera nella sfida di ritorno Europa League alla Lazio. “L’Italia ha una gloriosa tradizione calcistica, che merita grande rispetto e le squadre italiane sono avversarie molto ostiche. Non ci concentriamo molto su chi stiamo affrontando o da dove provengano. Affrontiamo ogni partita concentrandoci su noi stessi e massimizzando la nostra prestazione”, le parole di Havard Sakkariassen, direttore sportivo del club. Una scalata, quella del Bodo/Glimt partita da lontano, merito della “forte spinta interna al club per il miglioramento costante: una ricerca incessante di sviluppo e prestazioni – prosegue -. Poniamo grande enfasi sulla costruzione di una cultura in cui tutti siano pienamente impegnati nella squadra. Il calcio norvegese ha intrapreso un percorso molto positivo, i nostri club sono stati competitivi in Europa e abbiamo anche prodotto giocatori di livello mondiale”, sottolinea ancora. L’obiettivo, quindi, è passare il turno e volare in semifinale anche se il tecnico, Kjetil Knutsen, predica calma: “Dobbiamo mettere alle spalle l’andata e pensare alla battaglia che ci aspetta domani. La Lazio è una squadra molto forte, di qualità top e diversa rispetto all’andata, hanno un gioco offensivo e proveranno a ribaltare il risultato”, le sue parole.

