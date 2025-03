E.League: Lazio; Baroni ‘niente calcoli, giochiamo per vincere’

agenzia

Tecnico: "Risultato non deve condizionare, Castellanos ci sarà'

ROMA, 12 MAR – “Farsi condizionare dal risultato sarebbe il più grande errore che possiamo fare. Sarà una gara da dentro o fuori, dobbiamo entrare in campo con convinzione e fare la partita. Noi dobbiamo giocare ogni partita per vincere, non dobbiamo fare nessun calcolo. Domani giocherà chi sta meglio, saranno fondamentali quelli che entreranno a gara in corso. Loro sono una squadra che corsa, fisicità, che calcia tantissimo. Dobbiamo tenerli lontani e fare la partita cercando il gol subito”. Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, presenta il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Baroni, parlando del rendimento in casa al di sotto delle aspettative, sottolinea come questo sia “frutto del caso perché abbiamo fatto grandi partite raccogliendo poco. La prestazione non è mai mancata e questa è la garanzia che la squadra mi sta dando. Io vorrei giocare sempre perché significa essere protagonisti. E’ chiaro che ci sono situazioni che possono condizionare ma è la testa che porta sempre oltre. La squadra sta bene, per me anche con l’Udinese abbiamo fatto un’ottima partita e siamo pronti”. Infine una battuta su Castellanos che, dopo lo stop, sarà “sicuramente della partita. Sta bene ma devo fare delle valutazioni. Dele-Bashiru ha ancora un po’ di fastidio, devo parlare con lui perché voglio che vada in campo sereno”, conclude.

