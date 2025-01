E.League: Lazio; Gila ‘giocando così possiamo vincere il trofeo’

agenzia

Lo spagnolo: "Sogniamo e siamo ambiziosi, sono felice"

ROMA, 23 GEN – “Noi sogniamo, siamo ambiziosi e coscienti del fatto che la squadra può fare un bel percorso in Europa League. Se facciamo prestazioni come quella di oggi abbiamo molte chance per vincerla sicuramente”. Sono queste le parole di Mario Gila, difensore laziale e autore del gol che ha aperto le marcature contro la Real Sociedad, ai microfoni di Sky dopo la vittoria che permette alla Lazio di ipotecare il passaggio agli ottavi d’Europa League. “Oggi era una gara molto importante e sono molto contento del gol, siamo riusciti a fare una bella partita, a fare tre gol e ad andare subito in vantaggio. Sono molto felice per la squadra”, ha poi ribadito Gila. Mentre sulla Nazionale ha ammesso come sia “il sogno di ogni bambino che gioca a calcio. Io sono molto contento del mio livello, penso a giocare al 100% ogni partita se ci sarà la possibilità la sfrutterò al massimo”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA