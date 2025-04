E.League: Lazio verso Bodo, Baroni con la tentazione Castellanos

agenzia

I biancocelesti hanno anticipato la partenza per la Norvegia

ROMA, 08 APR – Rilanciata in campionato con la vittoria sull’Atalanta, la Lazio ha intenzione di tornare a correre anche in Europa League. Giovedì c’è l’andata dei quarti di finale contro il Bodo/Glimt e la truppa laziale ha deciso di cambiare il consueto programma. Per abituarsi alle rigide temperature e prendere confidenza con il terreno di gioco in sintetico, infatti, la Lazio ha deciso di anticipare la partenza ad oggi con il decollo nel pomeriggio alla volta della cittadina norvegese. Baroni non ha ancora deciso la formazione titolare, il grande dubbio è quello relativo a Castellanos: i piani iniziali del tecnico erano di rilanciarlo titolare nel derby, ma la tentazione di schierarlo nell’undici anti Bodo è forte. Assente Tavares, infortunato, Baroni sarà costretto a fare a meno anche di Rovella, ancora squalificato, e di Pellegrini, Belahyane e Ibrahimovic, tutti esclusi dalla lista Uefa.

