E.League: Ludogorets; Jovicevic ‘pari con Lazio come vittoria’

agenzia

Tecnico dei bulgari: "Fieri di aver messo in difficoltà Lazio"

ROMA, 28 NOV – “Per noi questa è come una vittoria, siamo stati vicini alla perfezione. La Lazio ha avuto difficoltà nel pressare e a riconquistare il pallone, per noi questo è un grande successo”. Sono queste le parole di Igor Jovicevic, tecnico del Ludogorets, dopo il pari contro la Lazio in Europa League. L’allenatore della formazione bulgara, poi, sottolinea come la squadra abbia “seguito il piano iniziale durante tutta la partita, abbiamo cercato di difenderci e ripartire negli spazi liberi. Siamo fieri perché abbiamo messo in difficoltà la Lazio, che ha molte risorse. Siamo fieri di questo e ci da la motivazione per continuare sempre così”. Infine, sull’episodio da rigore che ha visto protagonista Isaksen e che l’arbitro Strakan non ha concesso dopo la revisione VAR, glissa ammettendo di non aver “rivisto l’azione, non posso esprimermi”.

