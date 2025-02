E.League: Mancini ‘la Roma famiglia vera, mai visto gruppo così’

agenzia

'Ottavi contro la Lazio? Solo ipotesi, conta il Porto adesso'

ROMA, 19 FEB – “I miei compagni li vedo sereni e compatti. Questo gruppo è una famiglia vera, non si è mai sciolto nonostante le difficoltà. Sono qui da tanto e non ho mai visto un gruppo del genere”. Lo ha detto Gianluca Mancini, difensore della Roma, alla vigilia della sfida con il Porto in Europa League. “Io a Roma sto bene, i tifosi mi apprezzano e questo mi fa dare qualcosa di più in campo – replica invece a chi gli chiede se si vede a vita nella Capitale -. Io vivo il presente, ma se dovesse pensarci non ho problemi a dire che qui mi trovo molto bene”. Parlando della gara di domani e dell’eventualità di affrontare la Lazio agli ottavi ha detto: “Per noi è indifferente chi ci sarà dopo, la Lazio oggi è un’ipotesi. Pensiamo solo alla gara di domani, che sia Lazio o l’Athletic poco cambia”. Infine Mancini si sofferma sui suoi miglioramenti fatti in carriera, sopratutto sul fronte della riduzione dei cartellini gialli. “Se sei una persona intelligente, e mi reputo tale, ti rivedi e capisci dove migliorare. Poi ci sono tanti altri aspetti dove posso crescere ancora, ma credo che anche Totti e Maldini a quarant’anni continuavano a migliorarsi”.

