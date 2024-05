E.League: Percassi, Coppa Italia esperienza in vista di Dublino

agenzia

'Sapevamo che saremmo andati incontro a una partita difficile'

BERGAMO, 17 MAG – “Sapevamo che saremmo andati incontro a grande partita, difficile, incontrando la Juventus. E’ stata un’occasione per accumulare esperienza in vista della prossima finale”. Così Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a tgsport su Rai 2 sul confronto tra la finale di Coppa Italia e quella di Europa League di mercoledì prossimo a Dublino: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di eccezionale. Col Bayer Leverkusen abbiamo già giocato qualche anno fa, ma oggi è diverso – prosegue Percassi, riferendosi agli ottavi di Europa League del 10 e 17 marzo di 2 anni fa, vinti 3-2 in casa e 1-0 fuori -. Ha conquistato la Bundesliga dopo tanti anni di dominio assoluto del Bayern Monaco, questo a dimostrazione di un grande allenatore e di una grande squadra a disposizione”. Infine un elogio ai quasi 24 mila dell’Olimpico arrivati dalla Bergamasca: “E’ un sacrificio muoversi portando via del tempo al lavoro, ma queste trasferte sono un modo per vivere l’Atalanta ancora di più – chiude Percassi -. Ovviamente ci dispiace molto per loro aver perso, ma vedere questo stadio pieno a metà dei nostri tifosi è qualcosa che ci porteremo dentro per sempre”.

