E. League: Pioli ‘fuori con rimpianti, Roma avanti con merito’

agenzia

Tecnico Milan 'Nel doppio confronto potevamo fare meglio'

ROMA, 18 APR – “Andiamo via con tanti rimpianti, la Roma ha passato il turno meritatamente”. Lo ha detto Stefano Pioli a Sky Sport commentando l’eliminazione in Europa League. “Cosa ci è mancato? C’è un po’ di tutto: ci è mancata la qualità e quella determinazione per ribaltare il 2-0 loro – ha aggiunto -. Noi possiamo fare molto meglio, potevamo uscire da questo doppio confronto diversamente. Invece non siamo riusciti ad alzare il nostro livello”. Poi ha concluso: “Dovevamo essere più lucidi, intensi, non forzando le giocate. Quando ci sono capitate le occasioni poi non le abbiamo finalizzate. Nelle giocate decisive sono stati più bravi, non siamo stati di livello alto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA