E. League: portiere Ajax ‘eroe’ in una serie record di rigori

Nei playoff con il Panathinaikos 34 tiri, Pasveer ne para 5

L’AIA, 16 AGO – Remko Pasveer, 40enne portiere dell’Ajax, è l’eroe della partita giocata ieri sera contro i greci del Panathinaikos, terminato 13-12 dopo una interminabile sequenza di rigori, ben 34, che ha promosso gli olandesi ai playoff di Europa League. Dopo lo 0-1 di tempi regolamentari e supplementari, che pareggiava il conto dell’andata, Pasveer ha parato cinque tiri dal dischetto e ne ha segnato uno lui stesso. Il totale di 34 rigori è il più alto in una competizione Uefa, battendo una partita tra Olanda e Inghilterra nell’Europeo Under 21, nella quale ne vennero tirati 32. Una serie di rigori “bizzarra”, l’ha definita Pasveer dopo la partita: “Così tanti rigori e ogni volta che qualcuno sbagliava, l’altra squadra sbagliava”. “È stato pazzesco – ha detto l’allenatore dell’Ajax, Francesco Farioli – Ma è stata anche una grande serata. Ora giocheremo sicuramente in Europa”. “Remko mi ha chiesto perché non ci fosse mai una foto di un portiere che ha mantenuto la porta inviolata – ha scherzato il tecnico italiano – Ma ora penso che dovremmo appendere rapidamente una sua foto”. La serie di rigori più lunga della storia resta quella dei 56 tiri nella competizione nazionale israeliana tra SC Dimona e Shimshon Tel Aviv.

