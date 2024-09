E.League: protesta tifosi Roma continua, Curva in silenzio 15′

agenzia

Contestazione nel primo quarto d'ora della gara con Athletic

ROMA, 26 SET – “Continua il dissenso con 15 minuti di silenzio”. E’ lo striscione in Curva Sud durante il pre partita di Roma-Athletic Bilbao. Prosegue dunque la protesta del tifo giallorosso contro i Friedkin per l’esonero di De Rossi che aveva portato domenica contro l’Udinese a scioperare per la prima mezz’ora della partita. In quell’occasione i tifosi giallorossi erano anche rimasti fuori dalla Curva, mentre questa volta sono all’interno dell’impianto ma non tiferanno per i primi 15 minuti. Alla lettura delle formazioni fischiato solo Cristante, colpevole come Pellegrini (non convocato), secondo la tifoseria, di non aver dato abbastanza sotto la guida di De Rossi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA