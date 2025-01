E.League: Ranieri, lavoro e sacrificio, ricetta giusta per Roma

agenzia

Tecnico, in Europa ci vogliamo stare e tornare

ROMA, 22 GEN – “Obiettivi? Noi conosciamo Roma, meglio promettere solo lavoro e sacrifico. E’ la ricetta più giusta, meglio evitare di promettere e poi non mantenere. Io ho impostato il mio lavoro su serietà e sul far felici i tifosi, perché promettere l’incognito? Domani sarà un bel banco di prova per noi”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League con l’AZ Alkmaar. “Quella di domani sarà una partita importante, sappiamo l’importanza dell’Europa, ci vogliamo stare e tornare – ha aggiunto -. Per farlo dobbiamo fare qualcosa di incredibile. Ma mettiamo mattone dopo mattone, cercheremo di fare la nostra partita contro una squadra difficile e che mi piace, sono curioso di vedere come l’affronteremo”. A chi gli chiede cosa dirà alla Roma in vista di una doppia trasferta, ha risposto: “Alla squadra gli si dice che domani affrontiamo una squadra che vince da due mesi. Io poi penso all’AZ, solamente dopo all’Udinese”. Non si sbottona, invece, sulla formazione. “Pellegrini e Dybala insieme? Hanno già giocato insieme, perché no”, ha detto prima di una battuta conclusiva su Pisilli. “E’ una forza della natura, non si arrende mai e sa lottare. I giocatori così mi piacciono da morire”, ha chiosato Ranieri.

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA