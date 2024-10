E. League: Roma; ancora out Le Fèe, in gruppo Dybala

agenzia

Si è allenato anche Mancini durante la rifinitura pre Elfsborg

ROMA, 02 OTT – Domani la Roma torna in campo e lo fa in Europa League contro l’Elfsborg. Nella rifinitura di questa mattina ancora assente Enzo Le Fée che rientrerà dopo la prossima sosta per le nazionali, mentre erano regolarmente in campo Paulo Dybala e Gianluca Mancini. L’argentino contro il Bilbao aveva accusato un indurimento del flessore sinistro che lo ha portato a restare in panchina domenica contro il Venezia, ma il calciatore sta bene e sarà a disposizione. Problemi superati anche per il centrale giallorosso che durante l’ultima partita di campionato aveva accusato un affaticamento muscolare.

