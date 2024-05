E. League:Atalanta; Gasperini ‘il pensiero di tutti è a Dublino’

agenzia

Tecnico 'nelle finali non pesa la storia, conta il presente'

ROMA, 16 MAG – “Mercoledì speriamo e vogliamo arrivare meglio di come siamo arrivati ieri in Coppa Italia. Ma allo stesso tempo c’è il Lecce e abbiamo bisogno di tre punti per la matematica. E’ ovvio però che il pensiero di tutti oggi è a Dublino”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa all’Acqua Acetosa in occasione del Media Day Uefa. “I numeri del Bayer sono chiari, sono 50 partite che non perde, ha dominato la Bundesliga, in Europa abbiamo visto la partita con la Roma che ci ha dato una buona fiducia per certi aspetti, ma loro restano una squadra top – ha aggiunto -.. Non credo nelle finali pesi la storia, ma la forza, la condizione e tante altre situazioni. Conta il presente”. Tornando sul ko con la Juventus ha spiegato: “Penso siamo immuni al contraccolpo psicologico. Ieri l’etichetta di favorita non ci ha condizionato. Noi dal 27 febbraio giochiamo ogni tre giorni e non ci siamo mai lamentati, ma per la prima volta ho visto un po’ di fatica sì. Poi la vera sconfitta di ieri è aver perso De Roon”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA