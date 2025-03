E.League:’comportamento razzista’ divieto trasferta tifosi Lazio

agenzia

Decisione Uefa su match Plzen, 2 turni stop a Rovella e 1 Gigot

ROMA, 13 MAR – La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di infliggere alla Lazio una multa di 30.000 euro e di vietare alla società di vendere i biglietti per la prossima trasferta europea a causa, si specifica nella nota emessa dalla Uefa, del “comportamento razzista e/o discriminatorio dei propri tifosi” in occasione dell’ultima trasferta a Plzen. Inoltre sono due i turni di squalifica comminati a Nicolò Rovella e uno a Samuel Gigot. Entrambi i calciatori erano stati espulsi nel match d’andata contro il Viktoria Plzen; il francese salterà il match di stasera mentre l’italiano, in caso di qualificazione da parte della Lazio, rimarrà ai box anche nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

