E. League:Hummels’mai pentito,con Roma sarà storia a lieto fine’

agenzia

Il difensore: "Tottenham importante per arrivare tra prime 8"

ROMA, 27 NOV – “Non mi sono pentito di aver scelto la Roma, sono sicuro che alla fine sarà una storia a lieto fine. Quando sono arrivato dovevo trovare la condizione, poi è stata una decisione del mister non farmi giocare che ho rispettato. Ora sono sicuro che arriveranno occasioni maggiori di giocare, sta a me ripagare la fiducia di tutti”. Sono queste le parole di Mats Hummels, difensore giallorosso, sulla sua avventura nella Capitale prima del match di Europa League che vedrà la Roma opposta al Tottenham. Poi, parlando del match, il difensore tedesco sottolinea come la partita sarà “importante per cercare di piazzarsi tra le prime otto, forse è un’ultima spiaggia, ma sono anche punti pesanti per qualificarci per gli spareggi e una grande occasione per invertire la tendenza. Una partita contro un avversario forte e un’occasione per dimostrare che possiamo giocare contro squadre a un livello più alto”, prosegue ammettendo inoltre di aver “trovato un gruppo che ha lavorato al meglio. In carriera mi è capitato di vivere un periodo più complicato di questo, con il Borussia Dortmund quando eravamo ultimi. Quando è così non puoi fare altro che continuare a lavorare, devi crederci sempre e sono sicuro che segneremo più gol,dobbiamo permettere agli attaccanti di brillare”. Infine un pensiero sul Tottenham, una squadra che ha “avuto un’evoluzione notevole, pressa alto e ha idee molto chiare. Ci metterà sotto pressione, ma starà a noi non farci impressionare reggendo l’urto. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che è tra le mie preferite al mondo in questo momento”, conclude.

