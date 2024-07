agenzia

Gli azzurri, le gare e il medagliere live, podcast, foto e video

ROMA, 23 LUG – È online lo speciale di ANSA.it sulle Olimpiadi di Parigi 24 in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Nella pagina dedicata ai Giochi, sono richiamati i pezzi di presentazione trasmessi dall’ANSA dal 19 al 22 luglio. Tra gli altri, la storia, il calendario, il medagliere storico, gli impianti, una guida ragionata ai 32 sport che compongono il programma olimpico di questa edizione, le speranze azzurre, le nuove discipline, le stelle mondiali, i Giochi al tempo della guerra, i simboli (logo, motto e mascotte e le medaglie griffate Tour Eiffel). L’ANSA seguirà le Olimpiadi con 7 inviati più i giornalisti dell’ufficio di Parigi, delle redazioni Sport, Immagini, ANSA.it, delle sedi regionali e all’estero. Fornirà notizie, servizi, foto, video, podcast sulle gare, le storie, il costume ed il contesto geopolitico che fanno la narrazione complessiva dei Giochi. I principali contenuti saranno socializzati su X, Facebook e Instagram. Nello speciale e nella home page di ANSA.it saranno pubblicate tutte le notizie in tempo reale, le statistiche, le curiosità, le infografiche, i podcast sulla manifestazione. Saranno pubblicati ogni giorno anche il programma quotidiano con gli orari, gli italiani in gara e i risultati per ogni specialità e il cruscotto con l’aggiornamento live del medagliere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA