E’ tutta un’altra Italia, Tonali regala il successo col Belgio all’Heysel

nations league

Bella partita degli azzurri. Ora arriva a San Siro la Francia, alle qualificazioni per il Mondiale saremo testa di serie

L’Italia avanza ai quarti di finale di Nations League e sarà testa di serie il prossimo 13 dicembre al sorteggio di Zurigo per i gironi di qualificazione al mondiale 2026. Allo stadio ‘Re Baldovinò di Bruxelles, gli azzurri si impongono 1-0 sul Belgio grazie a un gol di Tonali all’11’ e restano al comando del gruppo 2 della Lega A di Nations League con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio e mantengono una lunghezza di vantaggio sulla Francia (vittoriosa 1-0 su Israele) con la quale si giocheranno il primo posto domenica prossima a Milano.

Il primo tentativo della gara arriva dopo sei minuti, ci prova Frattesi da fuori area, conclusione troppo centrale parata da Casteels. Dopo 11 minuti gli azzurri sbloccano la partita con Tonali. Bellissima azione degli azzurri con una combinazione tra Barella e Di Lorenzo, palla in mezzo, arriva il centrocampista del Newcastle che deve solo appoggiare in rete. Bisogna aspettare il 23′ per vedere un’azione pericolosa dei padroni di casa con Trossard che controlla e calcia dal limite, palla ribattuta dalla difesa dell’Italia.

Dopo un minuto Retegui lavora un buon pallone in area, la palla esce al limite, Rovella calcia ma il pallone è abbondantemente impreciso. Al 28′ ammonito Castagne per un fallo su Tonali. Alla mezz’ora primo vero intervento di Donnarumma su un cross dalla destra di Engels, il portiere del Psg allontana in tuffo. Nella parte finale del primo tempo crescono i ‘diavoli rossì che alzano il baricentro del proprio gioco ma senza creare particolari problemi dalle parti di Donnarumma, anzi al 44’ gli azzurri si rendono di nuovo pericolosi, bell’assist di Cambiaso per Tonali, provvidenziale la chiusura di Debast.