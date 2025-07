E’ ufficiale, Davide Ancelotti nuovo tecnico del Botafogo

agenzia

Contratto fino a dicembre 2026, potrà anche fare vice Seleçao

ROMA, 09 LUG – E’ ufficiale, Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo. Lo ha annunciato il club carioca con una nota in cui precisa che lo stesso Ancelotti jr ha firmato un contratto fino al termine dell’anno solare 2026. L’accordo prevede anche che possa continuare a lavorare come vice del padre Carlo alla guida della Seleçao “per il periodo di preparazione e poi ai Mondiali”. Davide Ancelotti dirigerà già oggi il primo allenamento della sua squadra. Intanto gli arrivano le congratulazioni via social di papà Carlo: “Un grosso in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Ti seguiremo da vicino con tutto l’affetto del mondo. Forza!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA