E’ ufficiale, Diouf è un giocatore dell’Inter

agenzia

Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Lens

MLANO, 22 AGO – Andy Diouf è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. “Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto”, racconta l’Inter nel lungo comunicato che ripercorre anche la carriera del classe 2003 in arrivo a titolo definitivo dal Lens.

