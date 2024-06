E’ ufficiale, l’Atalanta riscatta De Ketelaere

agenzia

A titolo definitivo dal Milan dopo la stagione in prestito

BERGAMO, 15 GIU – L’Atalanta ha ufficializzato il riscatto di Charles De Ketelaere dal Milan dopo una stagione in prestito oneroso. 22 milioni più 2 di bonus, contro i 4 inizialmente previsti, il costo dell’operazione, che si saldano ai 3 per l’annata appena trascorsa, al netto del 10% sulla futura rivendita sempre spettanti al club rossonero. “Atalanta BC è lieta di comunicare che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà del Club nerazzurro – si legge nella nota sul sito ufficiale -. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club si compiacciono della permanenza in nerazzurro di Charles, al quale augurano le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, nel prosieguo della sua carriera sportiva a Bergamo”. De Ketelaere, attualmente impegnato con il Belgio a Euro 2024 in Germania, nella prima stagione atalantina ha realizzato 14 reti e fornito 11 assist nelle 50 partite complessivamente disputate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League vinta lo scorso 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen.

