Eastbourne Wta: Paolini batte la Boulter e vola in semifinale

Sull'erba inglese l'azzurra si impone sulla beniamina di casa

ROMA, 27 GIU – Jasmine Paolini è in semifinale anche al Torneo Wta 500 “Rothesay International” di Eastbourn. La 28enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 3 del seeding, ha superato in due set la britannica e beniamina del pubblico Katie Boutlier per 6-1 7-6 in un’ora e 35 minuti. In vista del torneo di Wimbledon per la Paolini si tratta di una vittoria incoraggiante contro un’atleta, n.32 del ranking, che è specialista sull’erba dove ha conquistato due dei suoi tre trofei Wta: Nottingham 2023 e 2024. In semifinale la toscana affronterà la vincente tra la russa Daria Kasatkina, n.14 Wta e sesta favorita del seeding, e la britannica Emma Raducanu, n.168 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. “Sono felice per questa prima semifinale sull’erba. Credo di aver giocato un gran match – ha commentato Paolini – lei è una giocatrice davvero pericolosa su questa superficie. Alla fine mi piace giocare sull’erba qui ad Eastbourne: il vento rende le cose complicate ma vale per tutte noi, e dobbiamo accettarlo. Ho cercato di sfruttarlo sia al servizio che in risposta. Il prossimo match? Per ora penso solo a riposare un po’. E stasera ristorante italiano o thailandese…”, ha concluso ridendo.

