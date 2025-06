Eca, bilancio positivo per i nuovi format dei tornei Uefa

agenzia

Coinvolte più squadre, aumentati la media gol e gli spettatori

ROMA, 14 GIU – Un parere positivo sul format rinnovato delle tre competizioni Uefa per club, Champions League, Europa League e Conference League, è stato espresso dal Comitato esecutivo dell’European Club Association (Eca), riunitosi a Miami (Usa) in vista dell’inizio del Mondiale per club. Secondo quanto rende noto la stessa Eca, la nuova fase a campionato non solo ha permesso la partecipazione di un maggior numero di club e di disputare più partite, ma ha portato ad una crescita dei gol segnati, in media uno ogni 90 secondi, e soprattutto da una crescita degli ascolti televisivi. Il Comitato ha sottolineato in particolare la continua crescita della Conference League, che offre opportunità di competere a un maggior numero di club membri dell’ECA, e lo sviluppo del calcio femminile, che nella prossima stagione vedrà un nuovo format per Champions League la nascita della Women’s Europa Cup. In proposito, è una società femminile, Cardiff City Women, a diventare il 750/o club dell’Eca.

